Cristiano Ronaldo devra encore patienter avant de soulever un trophée sur la scène saoudienne. Le Portugais et son club d'Al-Nassr ont perdu la Supercoupe d'Arabie saoudite samedi à Hong Kong face à Al-Ahli, aux tirs au but.

Le Portugais n'a toujours rien gagné en Arabie saoudite, mis à part d'énormes salaires. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Cristiano Ronaldo, qui avait remporté la Coupe arabe des clubs champions en 2023, a pourtant ouvert le score sur penalty, marquant au passage son 100e but avec le club qu'il a rejoint en décembre 2022. Le quintuple Ballon d'or avait aussi atteint cette marque avec le Real Madrid (450 buts), Manchester United (150) et la Juventus (101).

C'est toutefois Al-Ahli qui a soulevé le trophée à l'issue de la séance de tirs au but (5-3), alors que le temps réglementaire s'était achevé sur le score de 2-2. Et ce malgré un tir au but réussi par Ronaldo.