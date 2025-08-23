DE
Le Portugais n'y arrive pas!
Toujours pas de trophée pour Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo devra encore patienter avant de soulever un trophée sur la scène saoudienne. Le Portugais et son club d'Al-Nassr ont perdu la Supercoupe d'Arabie saoudite samedi à Hong Kong face à Al-Ahli, aux tirs au but.
Publié: il y a 5 minutes
Le Portugais n'a toujours rien gagné en Arabie saoudite, mis à part d'énormes salaires.
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse

Cristiano Ronaldo, qui avait remporté la Coupe arabe des clubs champions en 2023, a pourtant ouvert le score sur penalty, marquant au passage son 100e but avec le club qu'il a rejoint en décembre 2022. Le quintuple Ballon d'or avait aussi atteint cette marque avec le Real Madrid (450 buts), Manchester United (150) et la Juventus (101).

C'est toutefois Al-Ahli qui a soulevé le trophée à l'issue de la séance de tirs au but (5-3), alors que le temps réglementaire s'était achevé sur le score de 2-2. Et ce malgré un tir au but réussi par Ronaldo.

