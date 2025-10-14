L'Afrique du Sud qualifiée pour la Coupe du monde

L'Afrique du Sud s'est qualifiée mardi pour la Coupe du monde 2026. Ceci après avoir battu le Rwanda 3-0 à Nelspruit.

La joie des Sud-Africains qualifiés pour la Coupe du monde Photo: Themba Hadebe

ATS Agence télégraphique suisse

Grâce à des buts de Thalente Mbatha, Oswin Apollis et Evidence Makgopa, les Bafana Bafana ont coiffé lors de la dernière journée des qualifications africaines le Bénin, balayé par le Nigeria 4-0 dans l'autre match du groupe C, pour s'offrir leur quatrième participation à un Mondial après celles de 1998, 2002 et 2010.

Le Qatar également qualifié

Le Qatar a lui décroché sa qualification grâce à son succès 2-1 à domicile face aux Emirats arabes unis dans le groupe A des éliminatoires asiatiques.



Le pays du Golfe participera l'été prochain à sa deuxième Coupe du monde, après celle de 2022 dont il était le pays hôte. Boualem Khoukhi (49e) et Pedro Miguel (74e) ont inscrit les buts qataris et Sultan Adil a réduit le score pour les Emirats dans le temps additionnel.