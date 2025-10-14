DE
Le Nigéria deuxième du groupe
L'Afrique du Sud qualifiée pour la Coupe du monde

L'Afrique du Sud s'est qualifiée mardi pour la Coupe du monde 2026. Ceci après avoir battu le Rwanda 3-0 à Nelspruit.
La joie des Sud-Africains qualifiés pour la Coupe du monde
Photo: Themba Hadebe
Grâce à des buts de Thalente Mbatha, Oswin Apollis et Evidence Makgopa, les Bafana Bafana ont coiffé lors de la dernière journée des qualifications africaines le Bénin, balayé par le Nigeria 4-0 dans l'autre match du groupe C, pour s'offrir leur quatrième participation à un Mondial après celles de 1998, 2002 et 2010.

Le Qatar également qualifié

Le Qatar a lui décroché sa qualification grâce à son succès 2-1 à domicile face aux Emirats arabes unis dans le groupe A des éliminatoires asiatiques.

Le pays du Golfe participera l'été prochain à sa deuxième Coupe du monde, après celle de 2022 dont il était le pays hôte. Boualem Khoukhi (49e) et Pedro Miguel (74e) ont inscrit les buts qataris et Sultan Adil a réduit le score pour les Emirats dans le temps additionnel.

