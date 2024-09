Légende du football italien, Salvatore Schillaci est décédé

Stefan Meier

Salvatore Schillaci au duel avec Urs Fischer.

Il y a 34 ans, Salvatore «Toto» Schillaci a marqué de son empreinte une Coupe du monde, celle de 1990. Les médias transalpins ont annoncé son décès ce mercredi matin. La légende italienne a dû être admise dernièrement dans un hôpital de Palerme en raison de problèmes de santé. Il luttait contre un cancer de l'intestin et avait déjà dû se faire opérer deux fois. Il a désormais perdu ce combat.

Salvatore Schillaci a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde 1990 avec six buts et a été élu homme du tournoi. En club, il a joué à Messina, à la Juventus et à l'Inter Milan. Au total, il a porté à 16 reprises les couleurs de l'Italie.