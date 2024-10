L'équipe de France est en visite à Genève ce mardi (21h) pour le tout premier match de la Nati dans ce stade. Après leur bon nul contre l'Australie (1-1), les Suissesses croient à l'exploit. Mais attention: elles n'ont plus battu les Bleues depuis... 2002!

Smilla Vallotto manque l'ouverture du score suisse contre l'Australie. Photo: TOTO MARTI 1/5

Lucas Werder

La Nati a réussi sa rentrée automnale! «C'était notre meilleur match de l'année», déclare Smilla Vallotto (20 ans) après le match nul 1-1 contre l'Australie. La joueuse de Hammarby n'est toutefois pas entièrement satisfaite. «Le résultat est bon, mais nous en voulions encore plus», déclare celle qui vient d'arriver en équipe nationale.

Certes, la défense suisse a semblé extrêmement solide lors du premier match avec ce nouveau système à trois défenseures centrales. Mais offensivement, la Nati a encore une marge de progression. C'est aussi l'avis de Smilla Vallotto: «Nous avons beaucoup de bonnes joueuses qui apportent beaucoup de créativité». Il s'agit de l'exploiter encore mieux.

La France a tiré 32 fois au but vendredi!

Sera-ce possible dès mardi soir, lors du match contre la France à Genève (21h)? Face au numéro 10 mondial, c'est encore un calibre un peu plus grand qui attend l'équipe de Pia Sundhage. Les Françaises ont eu droit à un échauffement proligique vendredi en vue de ce duel au Stade de Genève. Lors de leur victoire 3-0 contre la Jamaïque, les Bleues ont tiré 32 fois au but!

Les Suissesses aborderont néanmoins cette rencontre avec beaucoup de confiance. «Le match contre l'Australie nous a donné beaucoup de motivation en vue de l'Euro à domicile», explique Smilla Vallotto. Une première victoire contre la France depuis plus de 22 ans aurait le même effet, vu que la Nati n'a plus battu les Bleues depuis 2002 (1 nul, 7 défaites).

Une première pour la Nati au Stade de Genève

A noter, c'est important, que la Suisse disputera son troisième match de l'Euro dans ce même stade de la Praille l'été prochain. Ce mardi soir représente donc une belle occasion de prendre ses marques. Il s'agit d'ailleurs de la toute première fois qu'un match international féminin se déroulera au Stade de Genève, à l'exception des rencontres de Champions League du Servette FC Chênois Féminin bien sûr. «C'est génial de jouer ici à Genève pour la première fois. Toute ma famille sera là, ça me rend très fier. Nous espérons que beaucoup de fans viendront et que nous pourrons gagner», a ainsi déclaré Smilla Vallotto, qui est née à Genève avant de partir à l'âge de 4 ans avec sa famille en Norvège.