1/5 Hulk et sa femme Camila se sont mariés à l'église. Photo: Instagram @hulkparaiba

Carlo Steiner

La star du football Hulk (38 ans) et sa femme Camila Angelo (36 ans) se sont dit oui. «Devant Dieu et les promesses de notre amour, nous unissons nos cœurs et commençons notre éternité commune», a écrit le Brésilien sur Instagram pour accompagner les photos de la cérémonie à Campina Grande, la ville natale de Hulk. Si de nombreuses personnes félicitent le couple sur Instagram, ce mariage ne plaît pas à tout le monde.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

En effet, la nouvelle épouse de l'ancien international brésilien est la nièce de son ex-femme Iran Angelo, avec laquelle il a été marié pendant douze ans jusqu'en 2019. Rayssa, une autre sœur d'Iran, ne s'est pas retenue sur les médias sociaux: «Le jour d'aujourd'hui est difficile à digérer. Un jour qui montre jusqu'où la trahison peut aller. Si ma mère était encore en vie, elle ne serait pas capable de supporter cette monstruosité. Voir une petite-fille, sa propre famille trahie de manière aussi cruelle lui serait impossible. Ces photos sont celles du mariage de Judas». Bam! L'une de ses autres sœurs, la mère de Camila, en prend également pour son grade. «Ma sœur a été la demoiselle d'honneur au mariage de la traîtresse, de la manipulatrice», écrit encore Rayssa.

La famille recomposée de Hulk

Comme Hulk jouait encore en Chine en 2020 et qu'un mariage était nécessaire pour le visa de Camila, les deux étaient déjà mariés civilement. Mais c'est la cérémonie religieuse qui passe mal.

Hulk a maintenant cinq enfants, trois de son premier mariage - Ian (17 ans), Tiago (14 ans) et Alice (12 ans) - et déjà deux de son deuxième mariage - Zaya (2 ans) et Aisha (1 an). Sur les réseaux sociaux, Hulk apparaît souvent avec ses cinq enfants et sa femme. Son ex-femme Iran, qui est désormais en couple avec l'ingénieur Lucas Suassuna, poste elle aussi assidûment des photos avec leurs trois enfants.

Les photos communes ne sont toutefois pas à l'ordre du jour. Iran n'est plus en bons termes avec sa nièce Camila depuis sa relation avec son ex-mari. «Les mensonges et l'infidélité sont comme des couteaux, ils coupent dans notre chair, ils nous font saigner, se dessécher, mourir un peu à l'intérieur», a écrit Iran sur Instagram lorsque la première grossesse de Camila est devenue publique.