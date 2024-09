Denis Zakaria fait partie des joueurs suisses ayant le plus grand potentiel. Mais jusqu'à présent, son influence au sein de la Nati est restée limitée. Après un Euro passé sur le banc en raison d'une blessure, le Genevois a l'occasion de prendre un nouveau départ.

Le Genevois est de retour et en pleine forme avec Monaco

Christian Finkbeiner

Son potentiel est indiscutable. Lorsque Denis Zakaria quitte YB pour Mönchengladbach en 2017, les experts prédisent au Genevois une carrière de niveau mondial. Doté d'un physique et d'un dynamisme incroyables, il est considéré - en tant que joueur box-to-box classique - comme l'une des plus grandes promesses du football suisse. Mönchengladbach paie douze millions de francs pour le transférer, la vente la plus chère de l'histoire pour YB à l'époque.

Né d'une mère soudanaise et d'un père congolais, «Zak», qui a grandi à Genève, a signé dans plusieurs très grands clubs. Après la Bundesliga, il a découvert Chelsea, la Juventus et Monaco, rien que ça! Mais la réussite n'a pas toujours été au rendez-vous. A Mönchengladbach, une longue blessure au genou l'éloigne des terrains pendant huit mois. À Londres et à Zurin, il ne parvient pas à s'imposer.

Ce n'est qu'aujourd'hui, à Monaco, que Denis Zakaria semble avoir trouvé son bonheur. Alors que son club s'apprête à participer une nouvelle fois à la Ligue des champions, il est indiscutable, réalise un début de saison solide qu'il couronne par un but contre Lens. Depuis cette saison, il porte également le brassard de capitaine. Lui, le vrai joueur d'équipe, empathique, rassembleur et toujours avec le sourrire aux lèvres. Grâce à ses connaissances linguistiques, Denis Zakaria peut aussi se faire comprendre de tous dans le vestiaire multiculturel qu'est celui de l'AS Monaco.

C'est aussi pour cette raison que «Zak» est l'un des joueurs les plus appréciés au sein de la Nati. Dimanche, il remplacera Granit Xhaka, suspendu, dans l'équipe. A Genève, sa ville d'enfance, devant un stade plein. «C'est toujours spécial de jouer à Genève», admet-il. Malgré tout, il essaie de prendre le match comme n'importe quel autre. Comme va-t-il faire pour tenter de remplacer Granit Xhaka? «Je ne suis pas Granit Xhaka, je suis Denis Zakaria. J'essaie d'aider l'équipe avec mes qualités».

Des souvenirs mitigés en Espagne

Une fois déjà, Denis Zakaria a remplacé Granit Xhaka contre l'Espagne. En 2021, lors du quart de finale de l'Euro à Saint-Pétersbourg, le capitaine manquait à l'appel en raison d'une suspension, déjà, et le Genevois a alors été titularisé. «Nous avons fait un bon match et sommes allés jusqu'aux tirs au but», se souvient «Zak». Il a toutefois joué de malchance en déviant un tir dans son propre but à la 8e minute, sans que le gardien Yann Sommer ne puisse le retenir.

Ce match est symbolique de la carrière du Genevois en équipe nationale. Certes, il a déjà 56 sélections à son actif et fait depuis longtemps partie des six membres du conseil des joueurs, comme l'a rappelé Murat Yakin samedi. Mais Denis Zakaria n'a été titulaire lors d'aucune de ses cinq participations à des phases finales. Parfois en raison de la concurrence au milieu de terrain, parfois par manque de temps de jeu en club, parfois parce que son corps lui a joué des tours. Comme dernièrement en Allemagne, où il a rejoint le camp de préparation avec une blessure à la cuisse et n'a pu jouer que quelques minutes en quart de finale contre l'Angleterre.

Selon lui, il n'a pas été facile d'accepter cette blessure avant l'Euro. «C'était frustrant. Mais j'ai énormément travaillé pour obtenir ces quelques minutes en fin de tournoi qui sont venues me récompenser.». Ce dimanche, il a l'occasion de prendre un nouveau départ, qui plus est à Genève, chez lui. Et contre le champion d'Europe, encore mieux!