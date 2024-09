Le match Chili - Bolivie dégénère après un but controversé

Blick Sport

Eduardo Vargas (à gauche) a marqué un but controversé. Photo: AFP

Dans les écoles de football, on ne va sans doute pas remontrer l'action d'Eduardo Vargas pour parler de fair-play. Lors du match de qualifications à la Coupe du monde 2026 entre le Chili et la Bolivie, l'attaquant de la Roja a profité d'un joueur à terre pour marquer le but égalisateur (1-1) dans cette rencontre.

Mais ce n'était pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait du gardien, Carlos Lampe, blessé après une passe en retrait de son défenseur. Une action qui n'a pas empêché l'attaquant de l'Atlético Mineiro de pousser le ballon au fond, dans la cage vide. Un geste qui n'a forcément pas plu aux joueurs boliviens, qui se sont attroupés autour du Chilien. Sept minutes plus tard, Carlos Lampe n'était toujours pas debout et il a dû être évacué sur civière, remplacé par Guillermo Viscarra.

Ce fait de match aurait pu abattre les Boliviens mais tout le contraire s'est produit. Quelques instants après que leur portier avait quitté la pelouse, les visiteurs ont pu reprendre l'avantage par Miguel Terceros. Un but synonyme de victoire finale, une première pour les Boliviens au Chili depuis 1993.