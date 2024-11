1/8 Yvon Mvogo est toujours heureux de jouer en équipe nationale. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

A 30 ans, Yvon Mvogo réalise un bon début de championnat de Ligue 2 avec Lorient, un club qu'il voulait quitter cet été. Le gardien fribourgeois s'est confié à Blick avant Espagne-Suisse de lundi soir à Ténérife (20h45).

Yvon Mvogo, la Nati a été reléguée en Ligue des Nations B. Quel plaisir trouvez-vous à venir en équipe nationale en ce moment?

Je suis toujours heureux de faire partie de l'équipe nationale suisse, beaucoup de coéquipiers et de membres du staff sont aussi devenus des amis après toutes ces années. La Nati est quelque chose de très important pour moi.

Je pose cette question parce qu'après la relégation de Lorient en Ligue 2, on ne savait pas ce qu'il adviendrait de vous. A quel point étiez-vous inquiet pour votre place en équipe nationale après le mercato?

Je suis honnête, j'étais très triste de la manière dont les choses se sont passées. Ce n'était pas une période facile. Je voulais quitter Lorient après la relégation pour pouvoir continuer à jouer au plus haut niveau possible. J'étais conscient que cela pouvait être problématique si je jouais en Ligue 2.

Pourquoi le transfert n'a-t-il pas fonctionné? Il y aurait eu des offres de Parme, du Celtic ou d'Augsbourg.

Oui, il y a eu beaucoup d'offres. Elles sont toutes arrivées relativement tôt. Je voulais prendre mon temps avant de prendre ma décision. Je ne pouvais pas imaginer à quel point le marché allait être difficile pendant l'été. Beaucoup de clubs voulaient des gardiens libres ou en prêt. Mais j'avais un contrat avec Lorient, ce qui aurait entraîné une indemnité de transfert.

Juste avant la fin de la fenêtre de transfert, vous avez reçu une offre de Strasbourg, c'est exact?

Oui, j'étais vraiment très content, car les discussions avec l'entraîneur étaient très positives. Tout laissait à penser que le transfert allait se faire. Mais finalement, les négociations entre les clubs ont échoué sur quelques détails et c'est un gardien de Chelsea, le club propriétaire de Strasbourg, qui est arrivé. J'ai dû l'accepter.

Comment avez-vous géré cette situation?

J'ai beaucoup réfléchi. Des discussions avec ma mère et mes amis m'ont beaucoup aidé, ainsi qu'un entretien téléphonique avec Patrick Foletti, l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale. Finalement, j'ai pris une décision simple: fais ce que tu sais faire le mieux. Travailler, être performant et tout se passera bien.

Il y a aussi eu des clubs de haut niveau qui se sont intéressés à vous en tant que numéro deux.

Correct, Manchester United par exemple. Mais ce n'était pas une option pour moi. Je ne suis pas satisfait si je ne peux pas être sur le terrain. Je veux actuellement profiter du temps passé sur le terrain, avec les fans et les autres joueurs. Je veux jouer pour des titres et, dans l'idéal, les gagner.

Avec Lorient, vous jouez maintenant en tête du classement de Ligue 2. L'objectif est-il la remontée, puis un nouveau défi sans indemnité de transfert?

La remontée avec Lorient au printemps prochain est définitivement mon objectif. Nous verrons ce qui se passera ensuite et je ne veux pas faire de pronostic. J'ai constaté à quel point tout peut aller vite dans le monde du football.

Nous parlons beaucoup des moments négatifs de l'été, mais vous êtes en fait connu pour votre positivité et votre sourire éclatant. Savez-vous que Murat Yakin est toujours de bonne humeur lorsqu'il parle de vous?

Oui, j'essaie toujours de voir les choses de manière positive, de motiver aussi les gens autour de moi et de toujours travailler dur. Je pense que l'entraîneur ne m'apprécie pas seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. Et je le considère comme un entraîneur et un homme de premier plan.

Avez-vous aussi espéré devenir numéro 1 lorsque Yann Sommer a pris sa retraite internationale?

Je suis quelqu'un qui croit très fort en lui-même et j'ai de grandes ambitions. Bien sûr, j'aurais aimé faire concurrence à Gregor Kobel dans cette situation. Mais je savais aussi que ce serait difficile si je ne jouais pas en première division ainsi qu'en Ligue des champions. Mais cela ne veut pas dire que je vais abandonner mon ambition de jouer numéro 1 maintenant. Je vais attendre ma chance - mon objectif est de jouer.

Est-ce que cela vous a quand même dérangé que l'on parle surtout des deux autres gardiens et pas de vous, alors que vous avez toujours été très performant sous le maillot de la Nati?

Je ne peux pas influencer qui dit ou écrit quoi. Je me concentre sur moi, je reste motivé, je veux être un joueur d'équipe et je me bats pour toujours fournir la meilleure performance possible. Tout le reste, ce n'est pas moi qui le décide et c'est un bonus.

Comment vivez-vous ce changement dans les buts de la Nati?

Yann et Gregor sont des gardiens différents, mais tous deux au top et avec des qualités de leader. Yann avait une grande expérience et un grand charisme. Gregor est très ambitieux et très fort sur sa ligne.

Votre attitude positive est très nécessaire en ce moment. En Ligue des Nations, la Nati n'a pas obtenu les résultats escomptés.

Après le super championnat d'Europe, beaucoup de négativité se répand à nouveau. Je ne comprends pas. Au contraire, de telles variations de résultat sont normales dans le football - et nous avons aussi eu beaucoup de malchance, il faut le reconnaître honnêtement. Malgré tout, nous sommes professionnels et nous voulons gagner tous les matches.

Il y a actuellement beaucoup de jeunes joueurs dans ce groupe. Une chance ou un problème?

C'est clairement une chance. C'est bon pour nous d'avoir un vent de fraîcheur et pour vous, ce sont des opportunités dans la vie que peu de footballeurs ont. Je me vois aussi dans le rôle de leur dire de saisir cette chance et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Personne n'attend d'eux qu'ils soient parfaits.