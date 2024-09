Kylian Mbappé n'avance plus. Mais pourquoi?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé? Depuis deux ans, le Français n'en finit pas de régresser, au point d'inquiéter l'immense majorité des observateurs et journalistes français. Même Bixente Lizarazu y est allé de son édito, ce week-end dans L'Equipe, pour dire à quel point l'attaquant français était devenu quelconque, ce que prouvent toutes ses dernières sorties, que ce soit au Paris Saint-Germain en début d'année, avec l'équipe de France ou même au Real Madrid. La grande question est là; pourquoi?

1 Il a fait évoluer son physique et perdu sa vitesse

Michel Platini l'avait averti, dès ses jeunes années à Monaco: un jour, la vitesse de Kylian Mbappé allait diminuer, l'attaquant avançant en âge, forcément. Il lui fallait donc développer d'autres qualités que l'explosivité, ce qui n'avait rien de facile ou d'évident et demandait une grande capacité de remise en question. Sa formidable capacité d'accélération avait fait merveille lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, mais aussi avec Monaco en Champions League ou lors de ses débuts à Paris. Cette vitesse masquait de vraies lacunes techniques, qu'il a cependant pu combler petit à petit. Tout d'abord insuffisant devant le but, il a amélioré cet aspect de son jeu et a largement progressé dans son pourcentage de duels gagnés face au gardien. L'appel de Michel Platini semblait avoir été entendu. Le souci, c'est que depuis trois ans, l'attaquant a pris une décision étonnante: celle de (trop?) muscler le haut de son corps, ce qui lui a fait perdre mécaniquement en vitesse et en explosivité. Son premier pas est moins dévastateur et sa vitesse n'est clairement plus un atout. Face à l'Espagne, à l'Euro, il avait face à lui Jesus Navas (38 ans). Et il n'est pas passé une seule fois...

2 Il a trop voulu ressembler à Neymar et Messi

Lorsque Pelé a désigné Kylian Mbappé comme son héritier, «incité» par leur sponsor commun Hublot, nombre d'observateurs ont pouffé. Kylian Mbappé a toujours été un très bon attaquant, mais de là à le voir comme l'un des potentiels meilleurs joueurs de l'histoire, il y avait encore une sacrée marge. Le problème, c'est que l'attaquant a sans doute un peu trop cru qu'il avait l'étoffe des meilleurs techniciens de l'histoire et plusieurs témoins ont rapporté des scènes étonnantes à l'entraînement du PSG. Alors que les artistes du ballon Neymar et Messi s'amusaient avec la sphère, Kylian Mbappé tentait de les imiter, alors qu'il est très loin d'afficher leur aisance technique. En une phrase: le Français s'est pris pour un artiste et s'est inventé des qualités qu'il ne possédait pas. Il s'obstine ainsi à tirer les coup-francs (sans en avoir jamais réussi un seul) et s'imagine volontiers en numéro 10 et en dribbleur de génie, ce qu'il ne sera jamais. Il a clairement manqué de justesse dans la perception de ses qualités individuelles.

3 Il a oublié l'essentiel: le jeu

Il veut tirer les penalties et tous les coups de pied arrêtés, il veut prolonger, puis non, il a une armée de communicants qui s'occupent de lui, il a son mot à dire dans la construction de l'effectif du PSG, il donne son avis sur la politique du pays, il parle avec Emmanuel Macron... Kylian Mbappé ne met plus le football au centre de ses priorités depuis trop longtemps maintenant. Et cela se voit désormais un peu trop. Plusieurs éditorialistes influents parlent depuis plusieurs mois à demi-mots d'un manque de sérieux dans la préparation invisible et il ne fait rien pour les contredire. A-t-il encore faim, après avoir gagné la Coupe du monde en 2018 et été finaliste en 2022? Il a encore tout à prouver, lui qui n'a jamais gagné la Champions League par exemple. Mais pour progresser, il va devoir remettre le football au centre du jeu.

4 Il ne joue pas à son meilleur poste

Kylian Mbappé a connu une ascension fulgurante en évoluant sur le côté, là où sa vitesse faisait merveille. Or, vu qu'il ne veut pas défendre et aider ses coéquipiers dès que son équipe perd le ballon, ses entraîneurs successifs à Paris ont été forcés de le placer avant-centre, afin d'éviter le risque que le couloir gauche soit déserté dès que le PSG n'a plus la possession. Mais Kylian Mbappé ne sait pas jouer avant-centre: il n'a pas de jeu de tête, ne sait pas jouer en pivot, est trop peu collectif, et trop peu à l'aise dans les petits espaces. Sa qualité principale, celle de prendre l'espace, ne peut pas s'appliquer dans les petits périmètres. Et son manque de finesse technique est trop criant, notamment dans la qualité de ses contrôles orientés. Et comme il surjoue tout le temps et force son jeu, il perd la majorité des ballons. La clé serait de le remettre sur le côté gauche. Et qu'il accepte enfin de défendre. Mais à Madrid, cette position est occupée par Vinicius...

5 Il n'est pas un capitaine

Convaincu d'être un joueur à part, ce que ses performances ne justifient que rarement, Kylian Mbappé veut des responsabilités. Il en réclame en conférence de presse, ou même lors de remises de trophées, s'accapare toute la lumière et l'attention médiatique. Mais il ne fédère pas. La saison dernière, lorsque le PSG a organisé un vote pour savoir qui serait le capitaine, les bulletins secrets ont désigné Marquinhos, pas lui. En équipe de France, pas question de démocratie: Didier Deschamps, pour ne pas vexer Kylian Mbappé et ne pas heurter son ego, lui a donné le brassard après la retraite internationale d'Hugo Lloris, alors qu'Antoine Griezmann était le choix le plus évident. Didier Deschamps a cédé par gain de paix, mais le problème, que tout le monde voyait venir, est que Kylian Mbappé ne défend pas, ne montre pas l'exemple et irrite par ses comportements individualistes. Sa dernière conférence de presse a été un désastre en termes de communication, que ce soit lorsqu'il a indiqué que l'avis du public ne lui importait pas, ou lorsqu'il a opté pour un ton paternaliste envers Bradley Barcola, alors que son cadet est largement plus performant que lui en ce même temps. Raté sur toute la ligne. Et pas digne d'un capitaine.