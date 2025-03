1/6 Franck Ribery a accordé une interview à L'Equipe. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner

L'ex-star du Bayern Franck Ribéry (41 ans) a révélé dans un entretien accordé à «L'Equipe» des détails dramatiques sur la fin de sa carrière à la fin de l'été 2022.

En raison de graves douleurs au genou, le Français avait alors dû tirer un trait sur son impressionnante carrière professionnelle. Mais ce n'est que maintenant qu'il révèle à quel point la situation était dramatique sur le plan médical. «J'ai eu très peur. Les médecins ont failli m'amputer la jambe», explique-t-il.

«Mon genou me faisait de plus en plus mal. Je ne m'entraînais plus entre les matches, je devais me ménager. Je prenais deux jours de repos, puis trois ou quatre. Je perdais mon rythme pour me ménager. Puis les examens ont montré que je n'avais plus de cartilage», explique Franck Ribéry pour décrire sa situation avec Salernitana, pour lequel il a joué pour la dernière fois en tant que professionnel le 14 août en Serie A.

Complications après l'opération

Une opération s'est avérée nécessaire. Le Français s'est fait poser une plaque dans son genou abîmé. Au lieu de s'améliorer comme il l'espérait, son état s'est même aggravé après l'intervention. «On m'a enlevé la plaque. L'infection m'avait rongé. C'était tellement grave que j'avais des trous dans la jambe. J'avais chopé un staphylocoque doré. Je suis entré aux urgences à l'hôpital en Autriche pendant douze jours. J'ai vraiment eu peur.». C'est à ce moment-là que l'amputation a été envisagée.

Même si les médecins ont réussi à maîtriser l'infection, un retour au professionnalisme n'était plus envisageable. Néanmoins, l'international français aux 81 sélections se porte désormais si bien qu'il a pu participer à la Beckenbauer Cup avec d'autres légendes du Bayern. L'équipe des stars Franck Ribéry, Arjen Robben, Mark van Bommel, Lothar Matthäus et Giovane Elber a remporté la coupe en battant le Real Madrid en finale de ce tournoi en salle.