Ramona Bieri

Granit Xhaka, un homme en colère. Photo: Bayer 04 Leverkusen via Getty Im

Leverkusen fait une nouvelle fois la différence dans les arrêts de jeu, en battant Wolfsburg (4-3). Le champion d'Allemagne enregistre ainsi une troisième victoire consécutive. Le bonheur absolu? Pas vraiment, non!

Granit Xhaka se présente ainsi très énervé devant les micros et les caméras de DAZN. «Nous devons être honnêtes les uns avec les autres, suffisamment autocritiques: ça ne suffit pas!», dit-il.

Le milieu de terrain suisse s'emporte. «Ce n'est pas possible de prendre trois buts à chaque match! Surtout la manière dont nous encaissons les buts», critique-t-il. «Nous pensons être une équipe de top niveau. Mais une équipe de top niveau ne prend pas trois buts en 45 minutes!»

Granit Xhaka est énervé malgré la victoire. Photo: Bayer 04 Leverkusen via Getty Images 1/7

Granit Xhaka n'en a pas fini avec son coup de gueule. Leverkusen a encaissé neuf buts lors de ses quatre premiers matches de championnat. Seuls Augsbourg (10), Hoffenheim (11) et Kiel (13) font encore plus mal. Le Bayer laisse trop d'espaces défensifs et n'est pas assez incisif. «Il manque l'envie de défendre notre but», grince Granit Xhaka.

En football, on défend à onze

Malgré le but de la victoire dans les arrêts de jeu, Leverkusen ne peut pas être satisfait. Granit Xhaka décrit le scénario du match comme «un énorme rappel à l'ordre pour nous tous» et souligne: «La défense, c'est onze joueurs, pas seulement un ou deux». Des mots durs de la part du capitaine de la Nati. vVnt-ils avoir un effet?

L'entraîneur Xabi Alonso (42 ans) trouve la critique justifiée. «Si nous continuons ainsi, nous n'aurons pas la possibilité de réaliser quelque chose de grand», prévient-il. Mais ses joueurs ne sont «pas stupides. Ils savent ce que nous devons faire».

On verra bien si Leverkusen parvient à maîtriser ses problèmes défensifs d'ici samedi prochain et le choc contre le Bayern Munich (18h30), qui a marqué 20 buts lors des trois derniers matches.

Granit Xhaka ne se soucie pas trop d'avoir à affronter un Bayern en pleine forme. «Cela ne nous intéresse pas. C'est un match normal», dit-il. «Nous connaissons l'état d'esprit du Bayern et savons qu'ils marquent beaucoup de buts. Nous connaissons leurs forces et leurs faiblesses».