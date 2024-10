Photo: AFP

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le conflit était sur la place publique depuis de nombreux mois, mais il a pris un tournant grave ce dimanche: un membre des «Six Neuf pirates», un nouveau groupe de supporters de l'Olympique lyonnais, s'est fait poignarder en marge du match entre Lyon et Nantes (2-0).

Le jeune homme a été blessé à une cuisse et sa vie n'est pas en danger, mais cet incident vient mettre en lumière une rivalité des tribunes qui devra être réglée d'une manière ou d'une autre.

Les «Bad Gones», le principal groupe de supporters de l'OL, ne cache pas sa philosophie identitaire, qui ne plaît pas à tout le monde. De nombreux fans de l'OL ne se reconnaissent pas dans ce que les Bad Gones véhiculent et plusieurs d'entre eux se sont unis pour former un nouveau groupe, «Six Neuf pirates», qui se veut plus inclusif et défendant des valeurs plus multiculturelles. Ce nouveau collectif est également en opposition avec les «Lyon 1950».

Mais tout ce petit monde ne semble pas prêt à cohabiter pacifiquement en tribunes et à faire des différences une richesse. Ce serait même plutôt tout le contraire. Plusieurs supporters «neutres» sont en tous les cas outrés par les événements survenus ce dimanche et appellent à des mesures fortes de la part du club, lequel s'est exprimé par la voix de son directeur général Laurent Prud'homme. Celui-ci a jugé les événements «indignes».