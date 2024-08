Sven-Göran Eriksson est décédé dans son pays des suites d'un cancer. L'ancien entraîneur était âgé de 76 ans. Il avait notamment dirigé l'AS Rome, Benfica Lisbonne, Lazio Rome et l'Angleterre.

Sven-Göran Eriksson en mai dernier à Rome

ATS Agence télégraphique suisse

Eriksson avait annoncé en janvier être atteint d'un cancer incurable du pancréas. Les médecins lui donnaient au mieux un an à vivre. De 2001 à 2006, il avait été le premier sélectionneur étranger de l'Angleterre, qu'il avait mené en quarts de finale des Coupes du monde 2002 et 2006, ainsi qu'en quarts de finale de l'Euro 2004.

Son palmarès comme technicien était impressionnant. Il avait ainsi remporté la Coupe des Coupes en 1999 avec la Lazio et celle de l'UEFA en 1982 avec IFK Göteborg, club avec lequel il s'est fait remarquer.

Sven-Göran Eriksson a été champion dans trois pays différents. En Suède avec IFK Göteborg (1981, 1982), au Portugal avec le Benfica (1983, 1984, 1991) et en Italie avec la Lazio (2000). Il a aussi remporté la Coupe en Suède (1979, 1982) avec I`FK Göteborg, au Portugal avec Benfica (1983) et en Italie avec l'AS Rome (1986), la Sampdoria (1994) et la Lazio (1998, 2000).