La Côte d'Ivoire, tenante du titre, s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique 2025. Les Éléphants ont disposé facilement du Burkina Faso 3-0 mardi à Marrakech.

AFP Agence France-Presse

Les Eléphants défieront l'Égypte de Mohamed Salah au prochain tour, samedi à Agadir, alors que tous les prétendants au titre se retrouveront dans un tableau aux affiches alléchantes.

Amad Diallo a ouvert le score après une action collective limpide, conclue par un raid dans la surface des Etalons (1-0, 20e). Yan Diomandé a doublé la mise à la demi-heure de jeu, parfaitement lancé par Diallo, ne laissant aucune chance à Hervé Koffi, le solide gardien burkinabè (2-0, 32e). Puis Bazoumana Touré en contre et en solitaire a parachevé le succès ivoirien en fin de rencontre (3-0, 87e).

Seule ombre au tableau pour les joueurs d'Emerse Faé: ils devront se passer de Christ Inao Oulai, 19 ans, leur métronome au milieu de terrain, suspendu contre l'Égypte pour avoir écopé de deux cartons jaunes lors des deux précédentes rencontres.