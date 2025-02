Marcelo, figure du Real Madrid, prend sa retraite

Marcelo, l'ancien latéral du Real Madrid, a annoncé sa retraite à 36 ans. Le Brésilien a remporté 25 titres en 15 ans avec le club espagnol avant de brièvement jouer pour l'Olympiakos et Fluminense. Il a également représenté le Brésil 58 fois en équipe nationale.

Marcelo, ici sous le maillot de Fluminense en 2023. Photo: AFP

Blick Sport

L'ancien latéral du Real Madrid Marcelo a annoncé qu'il prenait sa retraite sur les réseaux sociaux. Le Brésilien a remporté 25 titres en 15 ans et plus de 540 matches pour le Real Madrid avant de rejoindre l'Olympiakos en 2022 et de revenir peu de temps après dans son Brésil natal.

En novembre 2024, il s'est brouillé avec son club de Fluminense, après quoi il a résilié son contrat. Il était sans club depuis. Le défenseur a désormais officiellement mis fin à sa carrière. «À jamais reconnaissant», écrit le joueur de 36 ans sous la vidéo d’adieu qu’il a publiée sur Instagram. Marcelo a aussi joué 58 fois pour l'équipe nationale brésilienne.