David Beckham pleure une ancienne réceptionniste de Manchester United

Grande tristesse à Manchester United. La réceptionniste de longue date du club anglais est décédée. Kath Phipps avait 85 ans. «Kath était une figure omniprésente à Manchester United depuis la fin des années 1960 et a travaillé pour le club pendant plus de 55 ans à différents postes», écrit le club dans un hommage sur son site Internet, «mais sa contribution allait au-delà de tout titre professionnel spécifique».

Elle comptait beaucoup aux yeux des joueurs. Les nombreux hommages de légendes le prouvent. Rio Ferdinand, Patrice Evra, Paul Scholes ou Harry Maguire... tous évoquent sa mémoire sur les réseaux sociaux. Le post de David Beckham est particulièrement émouvant. «Pour toujours dans nos cœurs», écrit-il sur Instagram. L'Anglais a posté une photo où on le voit tenir la main de Kath Phipps. Visiblement, il s'agit d'un cliché pris lors de sa dernière visite auprès d'elle.

«Elle était le battement de cœur de Manchester United», se souvient Beckham. «Tout le monde savait qui était Kath et tout le monde la vénérait.» Il se souvient de son arrivée à Manchester United à l'âge de 15 ans et de la promesse faite par Kath Phipps à ses parents: «Je vais m'occuper de votre garçon, ne vous inquiétez pas.» Elle s'y serait tenue du premier au dernier jour. «Old Trafford ne sera plus jamais le même sans ton sourire lorsque nous franchirons la porte», conclut David Beckham dans son post. «Nous t'aimons.»

Une oreille attentive pour tous

Kath Phipps était plus qu'une simple réceptionniste pour le club. «Elle avait toujours une oreille attentive et des mots d'encouragement pour tous ceux qui en avaient besoin, qu'il s'agisse de stars du football, de personnel intérimaire ou de visiteurs occasionnels», écrit Manchester United. En retour, les joueurs et le personnel s'occupaient également d'elle.

Lorsque son mari est décédé, l'entraîneur de l'époque, Alex Ferguson (82 ans), s'est rendu aux funérailles avec l'équipe. Pendant la pandémie de Covid, les joueurs et les collaborateurs ont rendu visite à Kath Phipps chez elle pour qu'elle ne soit pas seule.

Le club représentait tout pour la défunte. Elle était fan des Red Devils depuis son enfance et aimait son travail plus que tout. L'année dernière, elle déclarait: «Je ne peux pas m'imaginer faire autre chose.» À la fin de son hommage, Manchester United écrit en retour: «Nous ne pouvons pas imaginer le club sans elle. Repose en paix, Kath.»