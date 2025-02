Le Barça s'impose 4-1 Ruben Vargas marque son premier but avec Séville... en vain

Barcelone s'est imposé dimanche à Séville sur le score de 4-1 et s'est ainsi replacé dans la course au titre. Les Andalous ont eu l'honneur sauf grâce à Ruben Vargas, qui a inscrit son premier but dans le championnat espagnol.