Le 29 mars face à YB
Servette Chênois jouera la finale de la Coupe de Suisse

En battant le FC Zurich, le Servette FC Chênois féminin s'est offert son billet pour la finale de la Coupe de Suisse. Rendez-vous le 29 mars à Winterthour face à YB.
Publié: il y a 13 minutes
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Servette Chênois s'est qualifié pour sa troisième finale de la Coupe suisse féminine. Les Genevoises se sont imposées 3-2 en demi-finale face au FC Zurich, tenant du titre, et affronteront YB en finale.

Le leader incontesté de la Super League a pris une avance décisive de 3-0 à Zurich dans la première demi-heure. Romy Baraniak peu avant la pause et Janina Egli à la 81e minute ont marqué les buts zurichois.

Servette Chênois et YB s'étaient déjà affrontés en finale de Coupe de Suisse en 2024, qui s'était soldée par un succès des Genevoises 3-2. Après la rencontre, l'entraîneure Imke Wübbenhorst avait insulté l'adversaire devant les caméras et déclaré que l'arbitre avait privé YB de la victoire. La revanche aura lieu le 29 mars à la Schützenwiese de Winterthour.

