Kylian Mbappé réagit au licenciement de son entraîneur

Ce lundi, Xabi Alonso a été limogé par le Real Madrid. Attaquant des Merengues, le Français Kylian Mbappé a pris la parole sur son compte Instagram pour remercier son entraîneur.

Kylian Mbappé est-il la raison du licenciement de Xabi Alonso du Real Madrid? Dimanche, après la défaite en Supercoupe face à Barcelone, l'entraîneur espagnol a demandé à ses joueurs de faire une haie d'honneur, comme le veut la tradition dans le pays. Une consigne à laquelle a peu goûté l'attaquant français et, avec plusieurs gestes, il a fait signe à ses coéquipiers de rentrer en direction du vestiaire. En plus d'un manque de respect envers son adversaire, le Français a clairement défié son coach.

Hasard ou pas, Xabi Alonso a été viré par le Real ce lundi. Forcément, des voix s'élèvent pour dire que Kylian Mbappé est l'une des causes de ce licenciement. Et difficile de leur donner tort quand on sait l'influence que peut avoir l'attaquant tricolore dans les vestiaires dans lesquels il passe.

Toujours est-il que, quelques heures après la nouvelle, le natif de Bondy a pris la parole sur son compte Instagram… pour remercier son désormais ex-entraîneur. «Ça a été court mais c'était un plaisir de jouer pour toi et d'apprendre de toi, écrit-il en story. Merci de m'avoir donné confiance dès le premier jour. Je vais me souvenir de toi comme d'un manager qui avait des idées claires et savait beaucoup de choses à propos du football. Bonne chance pour ton prochain chapitre.»

Des idées claires pour lesquelles Xabi Alonso a été licencié et un prochain chapitre qui se dessinera donc loin de Santiago Bernabeu.