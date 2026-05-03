Le Barça presque titré, Villarreal en Champions League

Le FC Barcelone s'est un peu plus rapproché d'un nouveau titre de champion d'Espagne en allant battre difficilement Osasuna (2-1) samedi. Le 3e Villarreal, tombeur facile de Levante (5-1), a pour sa part assuré sa qualification en Ligue des champions.
Après ce 29e succès de la saison en Liga (pour une seule défaite), le Barça compte 14 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Si le club de la capitale ne gagne pas dimanche sur le terrain de l'Espanyol, le Barça sera mathématiquement titré, à quatre journées de la fin.
En revanche si le Real s'impose dimanche, la prochaine occasion pour le Barça d'être titré serait lors du Clasico face aux Merengues, le 10 mai.
Tout s'est joué en fin de match
Les blaugranas ont souffert pour s'imposer sur le terrain d'Osasuna (10e). Sans Lamine Yamal blessé, ils ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Tout s'est décanté dans les dix dernières minutes quand l'inévitable Robert Lewandowski a ouvert la marque de la tête (81e).
Ferran Torres a doublé la mise en glissant le ballon entre les jambes du gardien Joan Garcia (86e), mais Osasuna a réduit l'écart aussitôt par Raul Garcia, de la tête (2-1, 88e). Malgré une intense pression adverse dans les derniers instants, Barcelone est parvenu à conserver son maigre avantage.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
34
58
88
2
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal CF
34
25
68
4
Atlético Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompié
33
8
50
6
Celta Vigo
33
2
44
7
Getafe CF
33
-6
44
8
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
33
-8
39
12
Espanyol Barcelone
33
-12
39
13
Valence CF
34
-13
39
14
CF Elche
33
-6
38
15
Majorque
34
-9
38
16
FC Gérone
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
FC Séville
33
-15
34
19
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
33
-25
28