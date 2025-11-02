DE
Une semaine après le Clasico
Barcelone bat Elche et revient à cinq points du Real

Le FC Barcelone se relève après sa défaite dans le Clasico en battant Elche 3-1 lors de la 11e journée de Liga. Le trident offensif brille avec des buts de Yamal, Torres et Rashford. Cette victoire permet au Barça de revenir à cinq points du Real Madrid.
Publié: 22:08 heures
Marcus Rashford et le Barça se sont imposés face à Elche
Photo: Enric Fontcuberta
Une semaine après sa défaite dans le Clasico, le Barça a disposé du promu Elche (3-1) dimanche au stade olympique de Montjuic pour la 11e journée de Liga. Il revient à cinq points du Real Madrid.

Pour cela, les Blaugrana s'en sont remis à leur trident offensif, qui a donné le ton d'entrée avec deux buts en trois minutes de Lamine Yamal (9e) puis Ferran Torres (12e). Marcus Rashford a corsé l'addition d'un tir puissant dans un angle fermé (61e).

Avant la pause, Elche, auteur d'un honorable début de saison (9e, 14 pts), avait réagi crânement grâce à l'attaquant Rafa Mir, parti dans le dos de Jules Koundé pour aller tromper Wojciech Szczesny d'un tir rasant (42e). Le Barça est deuxième (25 points), cinq unités derrière le Real. Villareal complète le podium (23 pts).

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
11
16
30
2
FC Barcelone
FC Barcelone
11
15
25
3
Villarreal CF
Villarreal CF
11
12
23
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
11
11
22
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
11
6
19
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
11
2
18
7
Getafe CF
Getafe CF
11
-1
17
8
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
11
1
15
9
CF Elche
CF Elche
11
-1
14
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
11
-2
14
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
11
-2
14
12
Celta Vigo
Celta Vigo
11
-1
13
13
FC Séville
FC Séville
11
-2
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
11
-3
12
15
CA Osasuna
CA Osasuna
10
-3
10
16
Levante UD
Levante UD
11
-5
9
17
Majorque
Majorque
11
-7
9
18
Valence CF
Valence CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Gérone
FC Gérone
11
-14
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
