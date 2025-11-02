Une semaine après sa défaite dans le Clasico, le Barça a disposé du promu Elche (3-1) dimanche au stade olympique de Montjuic pour la 11e journée de Liga. Il revient à cinq points du Real Madrid.
Pour cela, les Blaugrana s'en sont remis à leur trident offensif, qui a donné le ton d'entrée avec deux buts en trois minutes de Lamine Yamal (9e) puis Ferran Torres (12e). Marcus Rashford a corsé l'addition d'un tir puissant dans un angle fermé (61e).
Avant la pause, Elche, auteur d'un honorable début de saison (9e, 14 pts), avait réagi crânement grâce à l'attaquant Rafa Mir, parti dans le dos de Jules Koundé pour aller tromper Wojciech Szczesny d'un tir rasant (42e). Le Barça est deuxième (25 points), cinq unités derrière le Real. Villareal complète le podium (23 pts).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
11
16
30
2
FC Barcelone
11
15
25
3
Villarreal CF
11
12
23
4
Atlético Madrid
11
11
22
5
Real Betis Balompié
11
6
19
6
Espanyol Barcelone
11
2
18
7
Getafe CF
11
-1
17
8
Deportivo Alaves
11
1
15
9
CF Elche
11
-1
14
10
Rayo Vallecano
11
-2
14
11
Athletic Bilbao
11
-2
14
12
Celta Vigo
11
-1
13
13
FC Séville
11
-2
13
14
Real Sociedad
11
-3
12
15
CA Osasuna
10
-3
10
16
Levante UD
11
-5
9
17
Majorque
11
-7
9
18
Valence CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Gérone
11
-14
7