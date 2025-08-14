DE
Une honnêteté déconcertante
Pour ce néo-Madrilène, le meilleur joueur du monde est Lionel Messi

Franco Mastantuono a été présenté ce jeudi en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Dans sa présentation, il n'a pas hésité à mentionner le meilleur selon lui: Lionel Messi, légende du FC Barcelone.
Publié: il y a 23 minutes
Franco Mastantuono a l'air d'être une personne honnête.
Photo: imago/CordonPress
Blick Sport

Il y a des manières de réussir sa première conférence de presse. Et il y a la manière utilisée par Franco Mastantuono. Ce jeudi, l'Argentin a été présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Le jeune homme de 18 ans, qui a avoué avoir également discuté avec le PSG, arrive tout droit de River Plate.

Lors de sa présentation, il a été interrogé sur le meilleur joueur du monde. Laquelle des légendes du Real Madrid allait-il choisir? Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema? Aucun de ceux-là. Pire, Franco Mastantuono a même choisi un joueur qui a fait les années de gloire du FC Barcelone, le rival absolu du Real Madrid. «Je suis argentin et pour moi, le meilleur joueur du monde est Lionel Messi. Je n'ai rien d'autres à ajouter à ce sujet.»

Si on ne peut pas enlever à Franco Mastantuono sa franchise, nul doute que les socios du Real Madrid risquent d'avoir cette réponse quelque temps en travers de la gorge. Le meilleur moyen de se rattraper? Réaliser d'autant belles performances que son idole en Espagne.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
