Lamine Yamal brille avec le Barça

ATS Agence télégraphique suisse
Lamine Yamal, de loin le meilleur attaquant en Liga, a marqué les trois premiers buts de son équipe (28e/37e/69e) et Robert Lewandowski a inscrit le dernier dans les arrêts de jeu. Les visiteurs avaient réduit l'écart par Papa Gueye à la 49e.
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
26
45
64
2
Real Madrid
25
33
60
3
Villarreal CF
26
17
51
4
Atlético Madrid
25
19
48
5
Real Betis Balompié
25
10
42
6
Celta Vigo
25
7
37
7
Real Sociedad
1:0
26
0
35
8
Espanyol Barcelone
25
-6
35
9
Athletic Bilbao
26
-6
35
10
CA Osasuna
25
1
33
11
FC Gérone
25
-14
30
12
FC Séville
25
-7
29
13
Getafe CF
25
-9
29
14
Rayo Vallecano
25
-9
27
15
Deportivo Alaves
26
-11
27
16
Valence CF
25
-13
26
17
CF Elche
25
-5
25
18
Majorque
0:1
26
-13
24
19
Levante UD
26
-16
21
20
Real Oviedo
24
-23
17
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation