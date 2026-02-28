Lamine Yamal brille avec le Barça

Porté par Lamine Yamal, auteur d'un triplé, Barcelone a battu Villarreal 4-1 lors de la 26e journée de Liga. Les Catalans comptent quatre points d'avance sur le Real Madrid, qui recevra Getafe lundi.

ATS Agence télégraphique suisse

Lamine Yamal, de loin le meilleur attaquant en Liga, a marqué les trois premiers buts de son équipe (28e/37e/69e) et Robert Lewandowski a inscrit le dernier dans les arrêts de jeu. Les visiteurs avaient réduit l'écart par Papa Gueye à la 49e.