Touché au visage Ce défenseur de la Nati victime de jets de bouteilles

Eray Cömert crée l'émeute au «Derbi Valenciano». Après la victoire de Valence (2-0), le joueur de 28 ans enfile son maillot sur le poteau de corner de Levante et exulte devant les supporters en colère. Lorsqu'il quitte le terrain, ceux-ci le prennent pour cible.