Ce défenseur de la Nati victime de jets de bouteilles

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
29
50
73
2
Real Madrid
29
37
69
3
Villarreal CF
29
20
58
4
Atlético Madrid
29
21
57
5
Real Betis Balompié
29
7
44
6
Celta Vigo
29
6
41
7
Real Sociedad
29
-1
38
8
Getafe CF
29
-6
38
9
Athletic Bilbao
29
-9
38
10
CA Osasuna
29
-1
37
11
Espanyol Barcelone
29
-8
37
12
Valence CF
29
-10
35
13
FC Gérone
29
-13
34
14
Rayo Vallecano
29
-7
32
15
FC Séville
29
-12
31
16
Deportivo Alaves
29
-11
31
17
CF Elche
29
-8
29
18
Majorque
29
-13
28
19
Levante UD
29
-14
26
20
Real Oviedo
29
-28
21
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation