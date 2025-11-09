Le Real Madrid veut vendre une de ses plus grandes stars

Vinicius Junior va-t-il devoir bientôt faire ses valises et quitter l'Espagne? C'est ce que semble avancer «Bild». Selon le média allemand, le Brésilien aurait irrité les dirigeants du Real Madrid par son comportement lors du dernier Clasico.
Sorti à la 72e minute de jeu, le No 7 était furieux contre son entraîneur Xabi Alonso et aurait même menacé de quitter l'équipe. Une menace qu'il n'aura peut-être pas besoin de mettre à exécution puisque Florentino Perez, le président madrilène, ne serait pas contre l'idée de vendre son joyau brésilien.
Il y a quelques mois, le club d'Al-Hilal aurait proposé la modique somme de 300 millions d'euros pour acquérir les services de Vinicius. Un montant qui, à l'époque, avait été refusé par le Real. Mais, toujours selon «Bild» si une propostion entre 250 et 300 millions était à nouveau faite par un club saoudien, le Real Madrid pourrait être tenté d'accepter.
Avec une telle somme, sur qui se rabattrait alors le club de la capitale? Deux noms seraient sur la liste de Florentino Perez: le Norvégien Erling Haaland et la pépite Turc de la Juventus Kenan Yildiz. Mais pour le moment, le président ne peut pas se faire un cadeau de Noël tant qu'il n'a pas décidé du sort de Vinicius Junior.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
11
16
30
2
Villarreal CF
12
14
26
3
FC Barcelone
11
15
25
4
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
11
6
19
6
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Getafe CF
11
-1
17
8
FC Séville
12
-1
16
9
Deportivo Alaves
12
0
15
10
CF Elche
12
-1
15
11
Rayo Vallecano
11
-2
14
12
Athletic Bilbao
11
-2
14
13
Celta Vigo
11
-1
13
14
Real Sociedad
12
-3
13
15
CA Osasuna
12
-4
11
16
FC Gérone
12
-13
10
17
Levante UD
12
-7
9
18
Majorque
11
-7
9
19
Valence CF
11
-10
9
20
Real Oviedo
11
-12
8