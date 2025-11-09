DE
Séisme à la Casa Blanca?
Le Real Madrid veut vendre une de ses plus grandes stars

Coup de tonnerre au Real Madrid! Selon le média allemand «Bild», le club le plus titré en Champions League cherche à se séparer de Vinicius Junior, l'un de ses joueurs stars.
Vinicius Junior (à droite) va-t-il quitter le Real Madrid prochainement?
Photo: Getty Images
Blick Sport

Vinicius Junior va-t-il devoir bientôt faire ses valises et quitter l'Espagne? C'est ce que semble avancer «Bild». Selon le média allemand, le Brésilien aurait irrité les dirigeants du Real Madrid par son comportement lors du dernier Clasico.

Sorti à la 72e minute de jeu, le No 7 était furieux contre son entraîneur Xabi Alonso et aurait même menacé de quitter l'équipe. Une menace qu'il n'aura peut-être pas besoin de mettre à exécution puisque Florentino Perez, le président madrilène, ne serait pas contre l'idée de vendre son joyau brésilien.

Il y a quelques mois, le club d'Al-Hilal aurait proposé la modique somme de 300 millions d'euros pour acquérir les services de Vinicius. Un montant qui, à l'époque, avait été refusé par le Real. Mais, toujours selon «Bild» si une propostion entre 250 et 300 millions était à nouveau faite par un club saoudien, le Real Madrid pourrait être tenté d'accepter.

Avec une telle somme, sur qui se rabattrait alors le club de la capitale? Deux noms seraient sur la liste de Florentino Perez: le Norvégien Erling Haaland et la pépite Turc de la Juventus Kenan Yildiz. Mais pour le moment, le président ne peut pas se faire un cadeau de Noël tant qu'il n'a pas décidé du sort de Vinicius Junior.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
11
16
30
2
Villarreal CF
Villarreal CF
12
14
26
3
FC Barcelone
FC Barcelone
11
15
25
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
11
6
19
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Getafe CF
Getafe CF
11
-1
17
8
FC Séville
FC Séville
12
-1
16
9
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
0
15
10
CF Elche
CF Elche
12
-1
15
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
11
-2
14
12
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
11
-2
14
13
Celta Vigo
Celta Vigo
11
-1
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
12
-3
13
15
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-4
11
16
FC Gérone
FC Gérone
12
-13
10
17
Levante UD
Levante UD
12
-7
9
18
Majorque
Majorque
11
-7
9
19
Valence CF
Valence CF
11
-10
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
11
-12
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
