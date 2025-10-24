DE
Sans avenir avec l'Atlético?
Le Barça et le PSG intéressés par Julian Alvarez

La star de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, suscite l'intérêt du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. L'attaquant argentin, sous contrat jusqu'en 2030, pourrait coûter plus de 180 millions de francs suisses.
Selon la presse espagnole, Julian Alvarez se demanderait régulièrement s’il peut remporter des titres avec l’Atlético.
Photo: Getty Images
La spéculation autour de la star de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez (25 ans), prend de l'ampleur. Selon le journal espagnol «Sport», le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain seraient tous deux intéressés par l’attaquant argentin.

Sur le plan financier, la situation des deux clubs ne pourrait être plus contrastée: d’un côté, le Barça, lourdement endetté, de l’autre, le PSG, financièrement bien doté. Pour Julian Alvarez, dont le contrat court jusqu’en 2030, l’Atlético exigerait une indemnité de transfert de plus de 180 millions de francs suisses, sa clause libératoire étant estimée à près de 500 millions de francs suisses.

Remporter des titres avec l'Atlético?

Selon le journal,l’attaquant se demanderait régulièrement s’il peut remporter des titres avec l’Atlético. Si le club madrilène, actuellement quatrième de la Liga, ne progresse pas rapidement, le poker des transferts pourrait finalement débuter dès l’été 2026.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
9
11
24
2
FC Barcelone
FC Barcelone
9
14
22
3
Villarreal CF
Villarreal CF
9
6
17
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
9
6
16
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
9
5
16
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
9
2
15
7
CF Elche
CF Elche
9
2
14
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
9
0
14
9
FC Séville
FC Séville
9
2
13
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
9
1
12
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
9
1
11
12
Getafe CF
Getafe CF
9
-3
11
13
CA Osasuna
CA Osasuna
9
-2
10
14
Valence CF
Valence CF
9
-4
9
15
Levante UD
Levante UD
9
-4
8
16
Majorque
Majorque
9
-4
8
17
Celta Vigo
Celta Vigo
9
-3
7
18
Real Sociedad
Real Sociedad
9
-5
6
19
Real Oviedo
Real Oviedo
9
-12
6
20
FC Gérone
FC Gérone
9
-13
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
