Le Barça et le PSG intéressés par Julian Alvarez

La star de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, suscite l'intérêt du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. L'attaquant argentin, sous contrat jusqu'en 2030, pourrait coûter plus de 180 millions de francs suisses.

Selon la presse espagnole, Julian Alvarez se demanderait régulièrement s’il peut remporter des titres avec l’Atlético. Photo: Getty Images

La spéculation autour de la star de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez (25 ans), prend de l'ampleur. Selon le journal espagnol «Sport», le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain seraient tous deux intéressés par l’attaquant argentin.

Sur le plan financier, la situation des deux clubs ne pourrait être plus contrastée: d’un côté, le Barça, lourdement endetté, de l’autre, le PSG, financièrement bien doté. Pour Julian Alvarez, dont le contrat court jusqu’en 2030, l’Atlético exigerait une indemnité de transfert de plus de 180 millions de francs suisses, sa clause libératoire étant estimée à près de 500 millions de francs suisses.

Remporter des titres avec l'Atlético?

Selon le journal,l’attaquant se demanderait régulièrement s’il peut remporter des titres avec l’Atlético. Si le club madrilène, actuellement quatrième de la Liga, ne progresse pas rapidement, le poker des transferts pourrait finalement débuter dès l’été 2026.