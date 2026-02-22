Barcelone reprend un point d'avance sur le Real

Sérieux contre Levante (3-0) dimanche au Camp Nou, Barcelone a récupéré la première place de Liga au terme de la 25e journée. Les Blaugrana ont profité de la défaite du Real Madrid la veille face à Osasuna 2-1.
Malgré deux interventions décisives de son gardien Joan Garcia (1e, 15e), le champion en titre a logiquement dominé le promu et s'est rassuré après deux revers consécutifs contre l'Atlético Madrid (4-0) et Gérone (2-1). Le jeune milieu catalan Marc Bernal, auteur de son deuxième but chez les professionnels, avait ouvert le score en reprenant un bon centre d'Eric Garcia (4e, 1-0), avant que le capitaine Frenkie de Jong, bien servi par Joao Cancelo, ne double la mise (32e, 2-0).
Entré en jeu en deuxième mi-temps, l'électrique Fermin Lopez a creusé l'écart en fin de match d'une frappe surpuissante du gauche (81e, 3-0). Au classement, avec 61 points, le Barça compte une longueur d'avance sur le Real.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
25
42
61
2
Real Madrid
25
33
60
3
Villarreal CF
24
19
48
4
Atlético Madrid
25
19
48
5
Real Betis Balompié
25
10
42
6
Celta Vigo
25
7
37
7
Espanyol Barcelone
25
-6
35
8
Athletic Bilbao
25
-6
34
9
CA Osasuna
25
1
33
10
Real Sociedad
25
-1
32
11
FC Séville
25
-7
29
12
Getafe CF
25
-9
29
13
FC Gérone
24
-14
29
14
Rayo Vallecano
24
-9
26
15
Deportivo Alaves
24
-9
26
16
Valence CF
24
-12
26
17
CF Elche
25
-5
25
18
Majorque
25
-12
24
19
Levante UD
25
-18
18
20
Real Oviedo
24
-23
17