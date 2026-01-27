Graves accusations contre le FC Barcelone et son stade

De graves accusations pèsent sur le FC Barcelone. Depuis mercredi dernier, un sit-in se tient devant le Camp Nou, le stade du club. À l’origine de cette protestation: des accusations de salaires impayés, de violations des droits de l’homme et d’exploitation du travail.
Selon Catalan News, les manifestants sont affiliés au syndicat Comissions Obreres (CCOO). Comme l’a constaté Blick, ils étaient également présents lors du match entre le Barça et Oviedo, cherchant à attirer l’attention du public.
«Exploitation du travail»
Sur l’une des banderoles, on peut lire: «FCB = exploitation du travail, travailleurs sans papiers!» Un message clair adressé au club, déjà confronté en novembre dernier à des accusations de recours à des travailleurs palestiniens illégaux.
Les grévistes ne tiennent toutefois pas le club pour seul responsable: ils pointent du doigt les entreprises de construction impliquées. «Limak – Ekstreme – Ramstar: ils licencient les travailleurs et ne paient pas les salaires — ça suffit!», pouvait-on lire sur une affiche. Le CCOO insiste: «Nous faisons face à un schéma récurrent d’exploitation touchant des dizaines de travailleurs migrants.»
Infractions graves et répétées
En tant que promoteur et propriétaire, le FC Barcelone a la responsabilité de veiller à ce que la construction du stade ne se fasse pas au détriment des travailleurs. Le syndicat demande à l’inspection du travail d’intervenir immédiatement en raison d’infractions graves et répétées, concernant le droit du travail, la sécurité sociale, ainsi que les normes de santé et de sécurité au travail.
Le syndicat exige également une action rapide du conseil municipal de Barcelone, affirmant clairement que «le travailleur n’est pas un esclave».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
21
35
52
2
Real Madrid
21
28
51
3
Atlético Madrid
21
21
44
4
Villarreal CF
20
16
41
5
Espanyol Barcelone
21
0
34
6
Real Betis Balompié
21
7
32
7
Celta Vigo
21
6
32
8
Real Sociedad
21
0
27
9
CA Osasuna
21
-1
25
10
FC Gérone
21
-14
25
11
CF Elche
21
0
24
12
FC Séville
21
-5
24
13
Athletic Bilbao
21
-10
24
14
Valence CF
21
-11
23
15
Deportivo Alaves
21
-8
22
16
Rayo Vallecano
21
-11
22
17
Getafe CF
21
-11
22
18
Majorque
21
-9
21
19
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
21
-23
13