Graves accusations contre le FC Barcelone et son stade

Depuis mercredi, des syndicalistes sont assis devant le Camp Nou. Des accusations de salaires impayés et de violations des droits de l'homme lors de la rénovation du stade pèsent sur le FC Barcelone.

Gian Andrea Achermann

De graves accusations pèsent sur le FC Barcelone. Depuis mercredi dernier, un sit-in se tient devant le Camp Nou, le stade du club. À l’origine de cette protestation: des accusations de salaires impayés, de violations des droits de l’homme et d’exploitation du travail.

Selon Catalan News, les manifestants sont affiliés au syndicat Comissions Obreres (CCOO). Comme l’a constaté Blick, ils étaient également présents lors du match entre le Barça et Oviedo, cherchant à attirer l’attention du public.

«Exploitation du travail»

Sur l’une des banderoles, on peut lire: «FCB = exploitation du travail, travailleurs sans papiers!» Un message clair adressé au club, déjà confronté en novembre dernier à des accusations de recours à des travailleurs palestiniens illégaux.

Les grévistes ne tiennent toutefois pas le club pour seul responsable: ils pointent du doigt les entreprises de construction impliquées. «Limak – Ekstreme – Ramstar: ils licencient les travailleurs et ne paient pas les salaires — ça suffit!», pouvait-on lire sur une affiche. Le CCOO insiste: «Nous faisons face à un schéma récurrent d’exploitation touchant des dizaines de travailleurs migrants.»

Infractions graves et répétées

En tant que promoteur et propriétaire, le FC Barcelone a la responsabilité de veiller à ce que la construction du stade ne se fasse pas au détriment des travailleurs. Le syndicat demande à l’inspection du travail d’intervenir immédiatement en raison d’infractions graves et répétées, concernant le droit du travail, la sécurité sociale, ainsi que les normes de santé et de sécurité au travail.

Le syndicat exige également une action rapide du conseil municipal de Barcelone, affirmant clairement que «le travailleur n’est pas un esclave».