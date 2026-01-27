DE
FR

«Le travailleur n'est pas un esclave»
Graves accusations contre le FC Barcelone et son stade

Depuis mercredi, des syndicalistes sont assis devant le Camp Nou. Des accusations de salaires impayés et de violations des droits de l'homme lors de la rénovation du stade pèsent sur le FC Barcelone.
Publié: il y a 18 minutes
1/5
Une manifestation a lieu à Barcelone pour protester contre les mauvaises conditions de travail lors de la rénovation du stade.
Photo: Gian Andrea Achermann
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea Achermann

De graves accusations pèsent sur le FC Barcelone. Depuis mercredi dernier, un sit-in se tient devant le Camp Nou, le stade du club. À l’origine de cette protestation: des accusations de salaires impayés, de violations des droits de l’homme et d’exploitation du travail.

Selon Catalan News, les manifestants sont affiliés au syndicat Comissions Obreres (CCOO). Comme l’a constaté Blick, ils étaient également présents lors du match entre le Barça et Oviedo, cherchant à attirer l’attention du public.

«Exploitation du travail»

Sur l’une des banderoles, on peut lire: «FCB = exploitation du travail, travailleurs sans papiers!» Un message clair adressé au club, déjà confronté en novembre dernier à des accusations de recours à des travailleurs palestiniens illégaux.

Les grévistes ne tiennent toutefois pas le club pour seul responsable: ils pointent du doigt les entreprises de construction impliquées. «Limak – Ekstreme – Ramstar: ils licencient les travailleurs et ne paient pas les salaires — ça suffit!», pouvait-on lire sur une affiche. Le CCOO insiste: «Nous faisons face à un schéma récurrent d’exploitation touchant des dizaines de travailleurs migrants.»

Infractions graves et répétées

En tant que promoteur et propriétaire, le FC Barcelone a la responsabilité de veiller à ce que la construction du stade ne se fasse pas au détriment des travailleurs. Le syndicat demande à l’inspection du travail d’intervenir immédiatement en raison d’infractions graves et répétées, concernant le droit du travail, la sécurité sociale, ainsi que les normes de santé et de sécurité au travail.

Le syndicat exige également une action rapide du conseil municipal de Barcelone, affirmant clairement que «le travailleur n’est pas un esclave».

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
21
35
52
2
Real Madrid
Real Madrid
21
28
51
3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
21
21
44
4
Villarreal CF
Villarreal CF
20
16
41
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
21
0
34
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
21
7
32
7
Celta Vigo
Celta Vigo
21
6
32
8
Real Sociedad
Real Sociedad
21
0
27
9
CA Osasuna
CA Osasuna
21
-1
25
10
FC Gérone
FC Gérone
21
-14
25
11
CF Elche
CF Elche
21
0
24
12
FC Séville
FC Séville
21
-5
24
13
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
21
-10
24
14
Valence CF
Valence CF
21
-11
23
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
21
-8
22
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
21
-11
22
17
Getafe CF
Getafe CF
21
-11
22
18
Majorque
Majorque
21
-9
21
19
Levante UD
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
Real Oviedo
21
-23
13
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus