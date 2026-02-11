Le Real Madrid prépare déjà l’avenir en défense. Nico Schlotterbeck et Cristian Romero figureraient sur la short-list madrilène, alors que l’avenir de David Alaba et d’Antonio Rüdiger reste incertain.

Une star du Borussia Dortmund et de Tottenham sur la liste du Real

Lino Dieterle

Prolongation ou départ? Depuis plusieurs mois, l’avenir contractuel de Nico Schlotterbeck alimente les discussions du côté du Borussia Dortmund. Le défenseur central allemand de 26 ans est sous contrat jusqu’en 2026, mais selon «Sport Bild», une décision devrait être prise au plus tard en mars concernant l’international allemand.

Outre le Borussia Dortmund, le Real Madrid serait désormais attentif à la situation de Nico Schlotterbeck. Les contrats de David Alaba et d’Antonio Rüdiger arrivent à échéance cet été, poussant le club madrilène à envisager un renouvellement en défense centrale. Les dirigeants merengue souhaiteraient notamment recruter un gaucher, profil qui correspond à celui de Nico Schlotterbeck. Toujours selon «Sport Bild», un transfert pourrait se négocier entre 40 et 50 millions d’euros, en raison de la durée relativement courte de son contrat.

Ce n'est pas la seule piste

Mais Nico Schlotterbeck ne serait pas la seule piste étudiée par le Real Madrid. D’après la chaîne argentine «TyC Sports», le club espagnol suivrait également Cristian Romero (27 ans), le défenseur de Tottenham Hotspur. International argentin et droitier, Cristian Romero pourrait parfaitement compléter un joueur comme Nico Schlotterbeck. Problème: l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame est lié aux Spurs jusqu’en 2029, ce qui ferait considérablement grimper le montant d’un éventuel transfert.

Reste également l’incertitude sur le banc madrilène. Le Real Madrid ne souhaiterait s’engager dans de lourds investissements qu’une fois la question de l’entraîneur réglée. Alvaro Arbeloa n’est en effet en poste que jusqu’à la fin de la saison, ce qui freine pour l’instant certaines décisions stratégiques. Dans le sens inverse, un départ d’Antonio Rüdiger vers l’Angleterre n’est pas à exclure. Selon «Teamtalk», le défenseur allemand pourrait envisager un retour à Londres, où il a déjà évolué sous les couleurs de Chelsea entre 2017 et 2022.