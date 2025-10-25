Pour Xabi Alonso, Lamine Yamal est le point faible du Barça

Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affronteront dimanche pour le premier clasico de la saison. Les deux équipes sont actuellement confrontées à quelques chantiers. Xabi Alonso a indiqué à ses joueurs que le point faible du Barça était... Lamine Yamal!

1/8 Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affronteront dimanche pour le premier clasico de la saison. Photo: Anadolu via Getty Images

Gian-Andri Baumgartner

Real-Barça, c'est dimanche à 16h15 à Bernabeu! La saison dernière, les Catalans avaient humilié les Madrilènes, lesquels avaient été plombés par un Kylian Mbappé catastrophique, dans la lignée de sa première saison en Espagne. Quel scénario pour ce dimanche? Voici quelques pistes de réflexion.

La situation de départ

Le Real Madrid est en tête de la Liga avec 24 points, suivi de près par le FC Barcelone avec 22 points - en cas de victoire des Catalans, il y aurait donc un changement de leader. De l'autre côté, le Real veut tenir son rival de toujours à distance et prendre ainsi sa revanche sur les duels de la saison dernière: Dans les quatre cas, les Madrilènes ont été battus. L'automne dernier, ils ont été humiliés 4-0 dans leur Bernabeu, un soir où Kylian Mbappé avait tout fait à l'envers, comme souvent.

La forme

Même si les deux équipes n'ont perdu qu'une seule fois en Liga, leur forme suscite quelques interrogations. D'une part, les défaites ont été nettes: le Real a été battu par l'Atlético dans le derby fin septembre (2-5) et Barcelone a dû s'incliner une semaine plus tard à Séville (1-4). D'autre part, les deux équipes ont été loin d'être souveraines le week-end dernier lors de leurs victoires tardives contre Getafe et Gérone. Toujours est-il que dans la semaine, les deux équipes ont réussi à remporter leur match en Champions League.

Les absents

Avant même le clasico, il est clair que les deux équipes ne pourront pas se présenter au complet. Du côté du Real, le défenseur central Antonio Rüdiger est blessé, tout comme David Alaba. En revanche, le capitaine Dani Carvajal est de retour à temps après une longue absence. Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, tous deux inceertains, devraient également être de retour dimanche, mais il n'est pas certain qu'ils soient au meilleur de leur forme.

C'est surtout l'attaquant vedette Robert Lewandowski qui manquera à Barcelone: le Polonais sera absent encore longtemps en raison d'une déchirure musculaire. Les gardiens Joan Garcia et Gavi sont blessés depuis un certain temps déjà, Dani Olmo est incertain. Et voilà que Barcelone tremble à nouveau pour Raphinha: après avoir manqué plusieurs matches, le Brésilien a reçu le feu vert pour le classico, mais a dû interrompre l'entraînement de vendredi.

Un homme sera également absent sur le banc de touche dimanche: Hansi Flick a été envoyé dans les tribunes lors du dernier match contre Gérone et purgera sa suspension dimanche.

Les paroles des acteurs

Les piques entre les deux équipes ont commencé depuis longtemps. Lamine Yamal, le jeune joueur du Barça, a lancé les hostilités. Lors d'un événement de la «Kings League», une ligue à 7 contre 7, il rigole du fait qu'il était difficile de gagner au Bernabeu: «Pas pour le Barça - quel était le résultat la dernière fois que j'y ai joué? 0-4.» Il enchaîne, en critiquant violemment le Real: «Ils volent et se plaignent toujours.»

L'entraîneur du Real Xabi Alonso, qui s'apprête à disputer son premier clasico en tant qu'entraîneur, considère lui Lamine Yamal comme un point faible dans le jeu des Catalans: il ne travaille pas vers l'arrière. «C'est là que nous devons attaquer. C'est là que nous pouvons faire des dégâts», aurait déclaré l'ancien international espagnol lors d'une réunion d'équipe, selon le portail du Real «Defensa Central». Sans mentionner qu'il possède le même problème dans son effectif avec Kylian Mbappé bien sûr...

Les bruits de couloir

Le fait que le FC Barcelone doive faire face à des dettes importantes n'est pas nouveau. Mais l'ampleur de la situation apparaît une nouvelle fois au grand jour, à quelques jours du clasico: selon le rapport financier des Catalans, des factures de transfert d'un montant de 145 millions de francs sont encore en suspens. Rien que pour régler l'indemnité de transfert de Raphinha à Leeds United, il manque encore environ 39 millions de francs.

De son côté, le Real a eu un différend avec la Liga au cours de la semaine. La raison: l'annulation du match de Barcelone à Miami, qui aurait évité aux Blaugrana un déplacement difficile à Villarreal, au grand dam de leurs concurrents. Le week-end dernier, en signe de protestation, les joueurs de LaLiga sont restés debout, sans bouger, pendant 15 secondes après le coup d'envoi, mais les chaînes de télévision ne l'ont pas signalé. Le gardien du Real Thibaut Courtois qualifie ce procédé de «censure», le chef de la Liga Javier Tebas rétorque: «S'il y a des incidents ou des actions spontanées, nous ne les montrons jamais. Même pas dans les highlights. Et nous en sommes restés là».

Le ton semble donc donné entre les protagonistes. Le monde du football connaîtra l'issue de ce clasico dimanche à partir de 16h15, heure du coup d'envoi au Bernabeu de Madrid.