Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
28
49
70
2
Real Madrid
28
36
66
3
Atlético Madrid
28
22
57
4
Villarreal CF
28
18
55
5
Real Betis Balompié
28
8
44
6
Celta Vigo
28
7
41
7
Real Sociedad
28
1
38
8
Espanyol Barcelone
28
-7
37
9
Getafe CF
28
-7
35
10
Athletic Bilbao
28
-10
35
11
CA Osasuna
28
-2
34
12
FC Gérone
28
-12
34
13
Rayo Vallecano
28
-6
32
14
Valence CF
28
-12
32
15
FC Séville
28
-10
31
16
Majorque
28
-12
28
17
Deportivo Alaves
28
-12
28
18
CF Elche
28
-9
26
19
Levante UD
28
-16
23
20
Real Oviedo
28
-26
21