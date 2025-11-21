DE
Dès 21:00
Dès 21:00
Vs
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
12
16
31
2
FC Barcelone
FC Barcelone
12
17
28
3
Villarreal CF
Villarreal CF
12
14
26
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
12
6
20
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
12
-1
17
8
Getafe CF
Getafe CF
12
-2
17
9
FC Séville
FC Séville
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
0
15
11
CF Elche
CF Elche
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
12
-2
15
13
Celta Vigo
Celta Vigo
12
-3
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
12
-3
13
15
Majorque
Majorque
12
-6
12
16
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-4
11
17
Valence CF
Valence CF
12
-10
10
18
FC Gérone
FC Gérone
12
-13
10
19
Levante UD
Levante UD
12
-7
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
12
-13
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
vendredi
21 novembre 2025 à 21:00
Stade
Valence, Espagne
Mestalla
Capacité
49 430
