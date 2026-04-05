Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
30
51
76
2
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
29
20
58
4
Atlético Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompié
30
7
45
6
Celta Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
30
-1
38
10
Espanyol Barcelone
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valence CF
30
-11
35
14
FC Gérone
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
Majorque
30
-12
31
17
FC Séville
30
-13
31
18
CF Elche
30
-9
29
19
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
30
-27
24