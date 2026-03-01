DE
Valence CF
Valence CF
Dès 16:15
CA Osasuna
CA Osasuna
Valence CF
Valence CF
Dès 16:15
Vs
CA Osasuna
CA Osasuna
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
26
45
64
2
Real Madrid
Real Madrid
25
33
60
3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
26
20
51
4
Villarreal CF
Villarreal CF
26
17
51
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
25
10
42
6
Celta Vigo
Celta Vigo
25
7
37
7
Real Sociedad
Real Sociedad
26
0
35
8
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
25
-6
35
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
26
-6
35
10
CA Osasuna
CA Osasuna
25
1
33
11
FC Gérone
FC Gérone
25
-14
30
12
FC Séville
FC Séville
25
-7
29
13
Getafe CF
Getafe CF
25
-9
29
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
25
-9
27
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
26
-11
27
16
Valence CF
Valence CF
25
-13
26
17
CF Elche
CF Elche
25
-5
25
18
Majorque
Majorque
26
-13
24
19
Levante UD
Levante UD
26
-16
21
20
Real Oviedo
Real Oviedo
25
-24
17
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Adrian
Cordero Vega
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
01 mars 2026 à 16:15
Stade
Valence, Espagne
Mestalla
Capacité
49 430
