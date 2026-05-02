Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
33
57
85
2
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal CF
33
21
65
4
Atlético Madrid
33
19
60
5
Real Betis Balompié
33
8
50
6
Getafe CF
33
-6
44
7
Celta Vigo
33
2
44
8
Real Sociedad
33
0
43
9
CA Osasuna
33
-1
42
10
Athletic Bilbao
33
-12
41
11
Rayo Vallecano
33
-8
39
12
Valence CF
33
-11
39
13
Espanyol Barcelone
33
-12
39
14
CF Elche
33
-6
38
15
Majorque
34
-9
38
16
FC Gérone
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
33
-11
36
18
FC Séville
33
-15
34
19
Levante UD
33
-13
33
20
Real Oviedo
33
-25
28