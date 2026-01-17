DE
Real Madrid
Real Madrid
Dès 14:00
Levante UD
Levante UD
Real Madrid
Real Madrid
Dès 14:00
Vs
Levante UD
Levante UD
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
18
20
41
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
19
17
38
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
20
1
34
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
19
6
29
7
Celta Vigo
Celta Vigo
19
5
29
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
FC Gérone
FC Gérone
20
-14
24
10
CF Elche
CF Elche
19
1
23
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19
-6
22
12
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
13
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
14
FC Séville
FC Séville
19
-6
20
15
CA Osasuna
CA Osasuna
19
-4
19
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
Majorque
Majorque
19
-7
18
18
Valence CF
Valence CF
19
-13
17
19
Levante UD
Levante UD
18
-9
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
19
-19
13
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Miguel Sesma Espinosa
Espagne
Coup d’envoi
samedi
17 janvier 2026 à 14:00
Stade
Madrid, Espagne
Santiago Bernabeu
Capacité
78 297
