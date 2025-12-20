Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
17
29
43
2
Real Madrid
17
18
39
3
Villarreal CF
15
18
35
4
Atlético Madrid
17
14
34
5
Espanyol Barcelone
16
4
30
6
Real Betis Balompié
16
6
25
7
Athletic Bilbao
17
-7
23
8
Celta Vigo
16
1
22
9
FC Séville
16
0
20
10
Getafe CF
16
-5
20
11
CF Elche
16
-1
19
12
Deportivo Alaves
16
-3
18
13
Rayo Vallecano
16
-3
18
14
Majorque
17
-5
18
15
Real Sociedad
16
-4
16
16
Valence CF
17
-10
16
17
CA Osasuna
16
-6
15
18
FC Gérone
16
-15
15
19
Real Oviedo
16
-19
10
20
Levante UD
15
-12
9