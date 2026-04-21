DE
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Real Madrid
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Dès 21:30
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Real Madrid
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Dès 21:30
Vs
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
31
54
79
2
Real Madrid
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal CF
Villarreal CF
31
20
61
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
31
19
57
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
31
7
46
6
Celta Vigo
Celta Vigo
31
4
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
31
1
42
8
Getafe CF
Getafe CF
31
-5
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
31
-1
39
10
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
31
-11
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
31
-12
38
11
FC Gérone
FC Gérone
31
-12
38
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
31
-9
35
14
Valence CF
Valence CF
31
-12
35
15
Majorque
Majorque
31
-9
34
16
FC Séville
FC Séville
31
-12
34
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
31
-11
33
18
CF Elche
CF Elche
31
-8
32
19
Levante UD
Levante UD
31
-15
29
20
Real Oviedo
Real Oviedo
31
-24
27
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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Arbitre
Referee
Juan
Martinez Munuera
Espagne
Coup d’envoi
mardi
21 avril 2026 à 21:30
Stade
Madrid, Espagne
Santiago Bernabeu
Capacité
78 297
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