Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
14
23
34
2
Real Madrid
14
16
33
3
Villarreal CF
14
16
32
4
Atlético Madrid
14
16
31
5
Real Betis Balompié
14
8
24
6
Espanyol Barcelone
14
2
24
7
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
14
-3
20
9
Real Sociedad
14
-2
16
10
CF Elche
14
-2
16
11
Rayo Vallecano
13
-2
16
12
Celta Vigo
14
-3
16
13
FC Séville
14
-4
16
14
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
Majorque
14
-7
13
16
Valence CF
13
-9
13
17
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Gérone
14
-13
12
19
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
14
-15
9