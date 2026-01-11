DE
FR
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Dès 14:00
Majorque
Majorque
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Dès 14:00
Vs
Majorque
Majorque
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
18
20
41
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
19
17
38
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
18
3
33
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
19
6
29
7
Celta Vigo
Celta Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
CF Elche
CF Elche
19
1
23
10
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
11
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
12
FC Gérone
FC Gérone
19
-16
21
13
FC Séville
FC Séville
18
-5
20
14
CA Osasuna
CA Osasuna
19
-4
19
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
18
-7
19
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
Majorque
Majorque
18
-6
18
18
Valence CF
Valence CF
19
-13
17
19
Levante UD
Levante UD
17
-9
13
20
Real Oviedo
Real Oviedo
19
-19
13
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Juan
Martinez Munuera
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
11 janvier 2026 à 14:00
Stade
Madrid, Espagne
Stade de Vallecas
Capacité
14 708
Articles les plus lus
    Articles les plus lus