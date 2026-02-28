DE
Rayo Vallecano
Dès 14:00
Athletic Bilbao
Rayo Vallecano
Dès 14:00
Vs
Athletic Bilbao
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
25
42
61
2
Real Madrid
25
33
60
3
Villarreal CF
25
20
51
4
Atlético Madrid
25
19
48
5
Real Betis Balompié
25
10
42
6
Celta Vigo
25
7
37
7
Espanyol Barcelone
25
-6
35
8
Athletic Bilbao
25
-6
34
9
CA Osasuna
25
1
33
10
Real Sociedad
25
-1
32
11
FC Gérone
25
-14
30
12
FC Séville
25
-7
29
13
Getafe CF
25
-9
29
14
Deportivo Alaves
26
-11
27
15
Rayo Vallecano
24
-9
26
16
Valence CF
25
-13
26
17
CF Elche
25
-5
25
18
Majorque
25
-12
24
19
Levante UD
26
-16
21
20
Real Oviedo
24
-23
17
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Victor
Garcia Verdura
Espagne
Coup d’envoi
samedi
28 février 2026 à 14:00
Stade
Madrid, Espagne
Stade de Vallecas
Capacité
14 708
