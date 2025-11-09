Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
11
16
30
2
Villarreal CF
12
14
26
3
FC Barcelone
11
15
25
4
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
11
6
19
6
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Getafe CF
11
-1
17
8
FC Séville
12
-1
16
9
Deportivo Alaves
12
0
15
10
CF Elche
12
-1
15
11
Rayo Vallecano
11
-2
14
12
Athletic Bilbao
11
-2
14
13
Celta Vigo
11
-1
13
14
Real Sociedad
12
-3
13
15
CA Osasuna
12
-4
11
16
FC Gérone
12
-13
10
17
Levante UD
12
-7
9
18
Majorque
11
-7
9
19
Valence CF
11
-10
9
20
Real Oviedo
11
-12
8