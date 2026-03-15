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Majorque
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Dès 14:00
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
Majorque
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Dès 14:00
Vs
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
27
46
67
2
Real Madrid
Real Madrid
28
36
66
3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
28
22
57
4
Villarreal CF
Villarreal CF
28
18
55
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
27
8
43
6
Celta Vigo
Celta Vigo
27
7
40
7
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
27
-6
37
8
Real Sociedad
Real Sociedad
27
-1
35
9
Getafe CF
Getafe CF
28
-7
35
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
28
-10
35
11
CA Osasuna
CA Osasuna
27
0
34
12
FC Gérone
FC Gérone
28
-12
34
13
Valence CF
Valence CF
28
-12
32
14
FC Séville
FC Séville
27
-7
31
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
27
-6
31
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
28
-12
28
17
CF Elche
CF Elche
28
-9
26
18
Majorque
Majorque
27
-13
25
19
Levante UD
Levante UD
27
-16
22
20
Real Oviedo
Real Oviedo
28
-26
21
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Arbitre
Referee
Ricardo
De Burgos Bengoechea
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
15 mars 2026 à 14:00
Stade
Palma de Majorque, Espagne
Son Moix Stadium
Capacité
26 020
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