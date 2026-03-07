DE
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
26
45
64
2
Real Madrid
Real Madrid
27
33
63
3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
26
20
51
4
Villarreal CF
Villarreal CF
26
17
51
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
26
10
43
6
Celta Vigo
Celta Vigo
27
7
40
7
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
26
-6
36
8
Real Sociedad
Real Sociedad
26
0
35
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
26
-6
35
10
CA Osasuna
CA Osasuna
26
0
33
11
Getafe CF
Getafe CF
26
-8
32
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
26
-6
30
13
FC Séville
FC Séville
26
-7
30
14
FC Gérone
FC Gérone
26
-15
30
15
Valence CF
Valence CF
26
-12
29
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
26
-11
27
17
CF Elche
CF Elche
26
-5
26
18
Majorque
Majorque
26
-13
24
19
Levante UD
Levante UD
26
-16
21
20
Real Oviedo
Real Oviedo
26
-27
17
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
samedi
07 mars 2026 à 16:15
Stade
Valence, Espagne
Ciutat de Valencia
Capacité
26 354
