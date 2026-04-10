Le Real Madrid accroché par Gérone avant d'aller à Munich

Un résultat peu rassurant à cinq jours du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le Real (2e, 70 points), donne ainsi l'opportunité à son éternel rival, le FC Barcelone (1er, 76 points), de prendre neuf longueurs d'avance samedi en cas de succès dans le derby catalan face à l'Espanyol (10e, 38 points). Un écart quasiment impossible à combler lors des sept journées restantes.
Maladroit devant le but, le géant espagnol avait fini par trouver la faille en deuxième mi-temps grâce à un tir du droit de l'Uruguayen Federico Valverde, bien aidé par une faute de main du gardien adverse Paulo Gazzaniga (51e, 1-0). Mais il a ensuite été surpris par une superbe frappe brossée du champion du monde français Thomas Lemar pour doucher le stade Santiago Bernabéu (62e, 1-1).
Son ex-coéquipier chez les Bleus, Kylian Mbappé, peu inspiré offensivement, a eu plusieurs opportunités de marquer (6e, 54e, 61e, 86e), mais il a soit manqué de justesse, soit buté sur le portier argentin. Accroché par le défenseur brésilien Vitor Reis dans la surface, il a réclamé un pénalty à la 90e, en vain.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
30
51
76
2
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal CF
30
19
58
4
Atlético Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompié
30
7
45
6
Celta Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
30
-1
38
10
Espanyol Barcelone
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
FC Gérone
31
-12
38
13
Rayo Vallecano
30
-6
35
14
Valence CF
30
-11
35
15
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
Majorque
30
-12
31
17
FC Séville
30
-13
31
18
CF Elche
30
-9
29
19
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
30
-27
24