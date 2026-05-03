Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
34
58
88
2
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal CF
34
25
68
4
Atlético Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompié
33
8
50
6
Celta Vigo
33
2
44
7
Getafe CF
33
-6
44
8
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
33
-8
39
12
Espanyol Barcelone
33
-12
39
13
Valence CF
34
-13
39
14
CF Elche
33
-6
38
15
Majorque
34
-9
38
16
FC Gérone
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
FC Séville
33
-15
34
19
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
33
-25
28