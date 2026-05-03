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Getafe CF
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Dès 16:15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Getafe CF
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Dès 16:15
Vs
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
34
58
88
2
Real Madrid
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal CF
Villarreal CF
34
25
68
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
33
8
50
6
Celta Vigo
Celta Vigo
33
2
44
7
Getafe CF
Getafe CF
33
-6
44
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
33
-8
39
12
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
33
-12
39
13
Valence CF
Valence CF
34
-13
39
14
CF Elche
CF Elche
33
-6
38
15
Majorque
Majorque
34
-9
38
16
FC Gérone
FC Gérone
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
FC Séville
FC Séville
33
-15
34
19
Levante UD
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
Real Oviedo
33
-25
28
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Miguel Sesma Espinosa
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
03 mai 2026 à 16:15
Stade
Getafe, Espagne
Coliseum Alfonso Pérez
Capacité
16 500
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