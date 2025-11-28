DE
Getafe CF
Getafe CF
Dès 21:00
CF Elche
CF Elche
Getafe CF
Getafe CF
Dès 21:00
Vs
CF Elche
CF Elche
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
13
16
32
2
FC Barcelone
FC Barcelone
13
21
31
3
Villarreal CF
Villarreal CF
13
15
29
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
13
14
28
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
13
6
21
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
13
1
21
7
Getafe CF
Getafe CF
13
-3
17
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
Real Sociedad
Real Sociedad
13
-1
16
10
CF Elche
CF Elche
13
-1
16
11
FC Séville
FC Séville
13
-2
16
12
Celta Vigo
Celta Vigo
13
-2
16
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
13
-1
15
15
Valence CF
Valence CF
13
-9
13
16
Majorque
Majorque
13
-7
12
17
CA Osasuna
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Gérone
FC Gérone
13
-13
11
19
Levante UD
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
13
-13
9
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Espagne
Coup d’envoi
vendredi
28 novembre 2025 à 21:00
Stade
Getafe, Espagne
Coliseum Alfonso Pérez
Capacité
16 500
