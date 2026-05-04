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FC Séville
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Dès 21:00
Real Sociedad
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FC Séville
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Dès 21:00
Vs
Real Sociedad
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LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
34
58
88
2
Real Madrid
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
34
25
68
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
34
11
53
6
Celta Vigo
Celta Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valence CF
Valence CF
34
-13
39
13
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
34
-14
39
14
CF Elche
CF Elche
34
-8
38
15
Majorque
Majorque
34
-9
38
16
FC Gérone
FC Gérone
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
FC Séville
FC Séville
33
-15
34
19
Levante UD
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
Real Oviedo
34
-28
28
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Juan
Martinez Munuera
Espagne
Coup d’envoi
lundi
04 mai 2026 à 21:00
Stade
Séville, Espagne
Ramon Sanchez Pizjuan
Capacité
42 714
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