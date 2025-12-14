Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
17
29
43
2
Real Madrid
16
17
36
3
Villarreal CF
15
18
35
4
Atlético Madrid
17
14
34
5
Espanyol Barcelone
16
4
30
6
Real Betis Balompié
15
6
24
7
Athletic Bilbao
16
-5
23
8
Getafe CF
16
-5
20
9
CF Elche
16
-1
19
10
Celta Vigo
15
-1
19
11
Deportivo Alaves
15
-2
18
12
Rayo Vallecano
15
-3
17
13
FC Séville
15
-4
17
14
Majorque
16
-5
17
15
Real Sociedad
16
-4
16
16
CA Osasuna
16
-6
15
17
Valence CF
16
-10
15
18
FC Gérone
16
-15
15
19
Real Oviedo
15
-15
10
20
Levante UD
15
-12
9