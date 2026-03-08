DE
FR
FC Séville
FC Séville
Dès 18:30
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
FC Séville
FC Séville
Dès 18:30
Vs
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
27
46
67
2
Real Madrid
Real Madrid
27
33
63
3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
27
21
54
4
Villarreal CF
Villarreal CF
26
17
51
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
26
10
43
6
Celta Vigo
Celta Vigo
27
7
40
7
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
26
-6
36
8
Real Sociedad
Real Sociedad
27
-1
35
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
27
-7
35
10
CA Osasuna
CA Osasuna
27
0
34
11
Getafe CF
Getafe CF
26
-8
32
12
FC Gérone
FC Gérone
27
-15
31
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
26
-6
30
14
FC Séville
FC Séville
26
-7
30
15
Valence CF
Valence CF
26
-12
29
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
26
-11
27
17
CF Elche
CF Elche
26
-5
26
18
Majorque
Majorque
27
-13
25
19
Levante UD
Levante UD
27
-16
22
20
Real Oviedo
Real Oviedo
26
-27
17
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Alejandro
Muniz Ruiz
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
08 mars 2026 à 18:30
Stade
Séville, Espagne
Ramon Sanchez Pizjuan
Capacité
42 714
Articles les plus lus
    Articles les plus lus